За последние сутки зарегистрировали 33 новых случая заболевания коронавирусом в Ленобласти

Накануне новых случаев было 32.

За последние сутки на территории Ленобласти зафиксировали 33 новых случая заболевания COVID-19. Такие данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

По выздоровлению из стационаров за минувшие сутки выписали 6 человек. Летальных случаев зафиксировано не было.

За весь период пандемии в Ленобласти было зарегистрированы 6055 случаев заболевания вирусной инфекцией, 4166 человек вылечились, 56 умерли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ленобласти передали 65 мобильных амбулаторий для тестирования жителей на коронавирус.

Фото: Piter.TV