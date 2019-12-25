За последние сутки зарегистрировали 33 новых случая заболевания коронавирусом в Ленобласти

За последние сутки на территории Ленобласти зафиксировали 33 новых случая заболевания COVID-19. Такие данные предоставил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.
По выздоровлению из стационаров за минувшие сутки выписали 6 человек. Летальных случаев зафиксировано не было.
За весь период пандемии в Ленобласти было зарегистрированы 6055 случаев заболевания вирусной инфекцией, 4166 человек вылечились, 56 умерли.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что Ленобласти передали 65 мобильных амбулаторий для тестирования жителей на коронавирус.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все