Новые корпуса Академии имени Котина создадут в Петербурге

Проект предполагает реконструкцию существующего здания академии, а также возведение новых учебно-производственных корпусов, подземной парковки и трансформаторной подстанции.

Академии машиностроения имени Котина в Петербурге предстоит масштабная модернизация, включающая строительство новых корпусов. Такое решение было принято на рабочем совещании губернатора города Александра Беглова с членами городского правительства, пишет spb.aif.ru.

Для осуществления проекта реконструкции образовательного учреждения на совещании утвердили необходимые поправки в проект планировки территории, расположенной между улицей Грибакиных, железнодорожной полосой отвода, проспектом Александровской Фермы, Антокольским переулком, Тихой улицей и улицей Бабушкина. Проект предполагает реконструкцию существующего здания академии, а также возведение новых учебно-производственных корпусов, подземной парковки и трансформаторной подстанции.

Александр Беглов подчеркнул важность укрепления промышленного потенциала города, отметив, что развитие образовательных учреждений является ключевым фактором подготовки квалифицированных кадров для новых предприятий. Город активно поддерживает инициативы по обновлению образовательной инфраструктуры, включая создание новых учебных корпусов Академии машиностроения.

Фото: Пресс-служба Смольного