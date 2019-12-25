В новых жилых кварталах Петербурга построят три детских сада

Детские сады будут переданы в собственность Петербурга по окончании строительства.

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрено целевое предоставление земельных участков для строительства детских садов в нескольких районах Петербурга. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На Васильевском острове на Морской набережной возведут детский сад на 160 мест. В Приморском районе на Глухарской улице построят детский сад на 180 мест. В Московском районе на Московском шоссе будет построен детский сад на 220 мест.

Детские сады будут переданы в собственность Петербурга по окончании строительства.

Фото: Piter.tv (архив)