  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В новых жилых кварталах Петербурга построят три детских сада
Сегодня, 15:06
142
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В новых жилых кварталах Петербурга построят три детских сада

0 0

Детские сады будут переданы в собственность Петербурга по окончании строительства.

На рабочем совещании губернатора Александра Беглова с членами городского правительства одобрено целевое предоставление земельных участков для строительства детских садов в нескольких районах Петербурга. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

На Васильевском острове на Морской набережной возведут детский сад на 160 мест. В Приморском районе на Глухарской улице построят детский сад на 180 мест. В Московском районе на Московском шоссе будет построен детский сад на 220 мест.

Детские сады будут переданы в собственность Петербурга по окончании строительства.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: детский сад, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии