В кампусе Политеха открыли скульптуру "Космонавт" высотой 3,5 метра

Ректор университета сравнил выпускников вуза с космонавтами, которые отправляются исследовать открытый космос.

На территории Политехнического университета в Петербурга появился арт-объект "Космонавт". Его открытие состоялось сегодня, 9 июля. На месте побывал корреспондент Piter.TV.

Автором скульптуры стала мастер полигональной техники Ирина Иванова. По ее словам, она давно мечтала создать такую работу.

Придумала космоборт и надеюсь, что студенты Политеха будут причастны к его созданию когда-нибудь. Ирина Иванова, автор "Космонавта".

Высота арт-объекта составляет 3,5 метра. Его установили в самом сердце кампуса – рядом с Главным учебным корпусом.

Свое видение скульптуры озвучит ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.

Выпускника, покидающего орбиту Политехнического университета, символизирует космонавт, отправляющийся исследовать открытый космос с МКС. МКС в визуальной концепции – это Главный учебный корпус Политехнического университета. Быть выпускником-политехником – значит быть первопроходцем, всегда испытывать на прочность привычные парадигмы и мечтать о невозможном. сказал ректор.

В ближайшие три года на территории кампуса появятся и другие арт-объекты, а также общественные пространства.

Видео и фото: Piter.TV / Людмила Филиппова