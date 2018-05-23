Появилась новая карта камер на дорогах в Петербурге и Ленобласти

При этом, на картах отметили только стационарные комплексы.

У водителей, которые пользуются федеральными трассами в Петербурге, Ленинградской, Псковской и Калининградской областях, появился помощник. "Росавтодор" сделал карту, на которой отмечены все места с видеокамерами, фиксирующими нарушения ПДД. Об этом сообщила пресс-служба "Росавтодор".

Такая помощь будет нужна и разработчикам навигационных приложений. При этом, на картах отметили только стационарные комплексы.

С каждым годом количество камер на дорогах будет только расти, так как это на сегодняшний день является самой действенной мерой для предотвращения ДТП. Через год в Ленинградской области появится ещё 41 камера, в 2021 году – еще 42.

Фото: pixabay