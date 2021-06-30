В пространстве "Никольские ряды" откроется гольф-клуб

Попробовать себя в игре смогут не только профессионалы, но и новички.

В пространстве "Никольские ряды" сообщили о начале летнего сезона. Двор откроется для посетителей 30 апреля. Новинкой сезона станет гольф-клуб.

Поле на 18 лунок появится в содружестве с Ассоциацией мини-гольфа Санкт-Петербурга. Для спортсменов и любителей гольфа будут доступны игры в мини-гольф, паттинг-гольф, тренировочная зона паттинг-грин, зона для отработки ударов айронами, вудами и драйверами. Планируется открытие клубного дома с рестопабом. Помощь новичкам окажут тренеры. В гольф-клубе можно будет проводить корпоративные мероприятия, семейные праздники или дни рождения. Площадка будет доступна даже в дождливую погоду.

С понедельника по пятницу 30 минут игры обойдутся в 300 рублей, 60 минут — в 500. В субботу и воскресенье, а также праздничные дни полчаса игры будут стоить 400 рублей, час — 600. Стоимость часовой индивидуальной тренировки с инструктором составит 1 тыс. руб. Также в продаже будет клубная карта на сезон.

Как и ранее, в пространстве будет гастрономическая зона с представителями разных кухонь мира: паназиатской, индийской, грузинской, чешской. В планах проводить тематические ярмарки с известными гастрономическими и ресторанными проектами города, фермерами и локальными производителями.

Архитектурные объекты, такие как Триумфальная арка, летняя эстрада, зеленый амфитеатр останутся на своем прежнем месте.

Вход во двор будет свободным. "Никольские ряды" будут открыты с 10 до 22 часов.

Фото: предоставлено "Никольскими рядами"