На проспекте Ветеранов мужчина незаконно продавал трех щеглов по 10 тыс. рублей

На место вызвали полицейских и инспекторов городского комитета по природопользованию.

В Петербурге сотрудники Росприроднадзора по СЗФО пресекли незаконное содержание щеглов. В ведомство поступила информация о размещении пернатых на двух автомобилях и стене здания на проспекте Ветеранов.

Было проведено выездное обследование: в действиях усматривали факт незаконных изъятия и торговли объектами животного мира. Владельца птиц рядом с клетками не наблюдалось. Для установления обстоятельств опросили представителей торговых павильонов, расположенных неподалеку. В магазине продуктов продавец на вопрос, чьи животные и продаются ли они, заявил, что его. Мужчина предложил купить каждую птицу за 10 тыс. рублей. На место вызвали полицейских и инспекторов городского комитета по природопользованию.

Пострадавшими пернатыми оказались три щегла, владелец не представил документы, подтверждающие законность изъятия из живой природы. На него составили протокол, птиц забрали. После проверки состояния решено, что их можно отпускать.

Управление просит граждан не поощрять незаконную деятельность и не приобретать певчих птиц. Зачастую, все они изъяты из природы незаконно. В большинстве случаев граждане, отлавливающие мелких певчих птиц для продажи, содержат их длительное время в тесных клетках, плохо кормят, а порой подрезают крылья. Пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО

Видео, фото: пресс-служба Росприроднадзора по СЗФО