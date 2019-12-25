Смольный прекратил незаконную торговлю у 12 станций метро

Власти считают, что торговля на неарендованных участках наносит урон деятельности добросовестных предпринимателей.

За последнюю неделю сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили 36 незаконно занятых участков. Часть из них находилась около станций метро, сообщила пресс-служба ведомства 8 апреля.

Рейды прошли в Центральном, Невском, Московском, Кировском, Выборгском, Калининском, Красносельском и Приморском районах. У станции метро "Звездная" и "Купчино" изъяли автолавку для продажи фруктов и овощей. Предприниматель с Приморского проспекта на время лишился автоприцепа. У станции метро "Проспект Большевиков" закрыли конструкцию для продажи трикотажа, а у "Политехнической" — с рыбой. Часть незаконных павильонов и лавок располагалась в самом центре Петербурга, например, на Дворцовой площади. Продавец не арендовал участок, но торговал сувенирами.

За продажу товаров в неустановленных местах в отношении нарушителей составлены протоколы. Отмечается, что организаторы незаконной торговли не платят за аренду, налоги.

Фото: ККИ