Смольный прекратил незаконную торговлю у 12 станций метро

За последнюю неделю сотрудники комитета по контролю за имуществом освободили 36 незаконно занятых участков. Часть из них находилась около станций метро, сообщила пресс-служба ведомства 8 апреля.
Рейды прошли в Центральном, Невском, Московском, Кировском, Выборгском, Калининском, Красносельском и Приморском районах. У станции метро "Звездная" и "Купчино" изъяли автолавку для продажи фруктов и овощей. Предприниматель с Приморского проспекта на время лишился автоприцепа. У станции метро "Проспект Большевиков" закрыли конструкцию для продажи трикотажа, а у "Политехнической" — с рыбой. Часть незаконных павильонов и лавок располагалась в самом центре Петербурга, например, на Дворцовой площади. Продавец не арендовал участок, но торговал сувенирами.
За продажу товаров в неустановленных местах в отношении нарушителей составлены протоколы. Отмечается, что организаторы незаконной торговли не платят за аренду, налоги.
Фото: ККИ
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