"Место встречи – Невский, 70: как быть первым, не публикуя при этом слухи и фейки

Не секрет, что каждое СМИ стремится первым сообщить важную новость. И если до появления общедоступных интернета и сотовой связи корреспондентам приходилось бежать к телефону-автомату, расталкивая коллег, чтобы первыми надиктовать новость редактору, то в век высоких технологий время передачи информации сократилось до секунд. Как в этом случае быть первым, не публикуя при этом слухи и фейки, узнали члены журналистского клуба "Место встречи – Невский, 70".

Иванова: Людмила Дмитриевна, когда рассказывала о начале Интерфакса, вспомнила про то, что человеку, конечно, с очень говорящей фамилией Комиссар… Конечно, дело, которое начинает Комиссар, оно было обречено на успех, я понимаю, подарили факс, и тогда ведь первые ленты Интерфакса были действительно… отправлялись по факсу, правильно?

Фомичева: Да.

Барковская: Именно факс сдавался в аренду.

Иванова: Даже сдавался в аренду, чтобы приниматель мог получать ленту новостей Интерфакса по факсу.

Барковская: Да.

Иванова: Класс! Многое изменилось с того времени? Татьяна, но это все-таки вам вопрос: что вот, с вашей точки зрения, самое главное поменялось в способе разбора, получения и подачи информации?

Барковская: Ну, с тех пор, как Комиссар сдавал в аренду факс, конечно, все поменялось глобально (смеется). Потому что мне даже представить это невозможно, хотя работаю в Интерфаксе с 2000 года. И, конечно, я не застала того периода, когда не было интернета. Я пришла в Интерфакс, и мы уже передавали новости, делали ленту тоже в интернете, но старожилы Интерфакса рассказывали мне такие – теперь уже на этот момент забавные – случаи, когда после пресс-конференции какой-то важной, после пресс-подхода с какими-то очень важными спикерами, они бежали, расталкивая друг друга, с конкурентами к телефону-автомату, бросали три копейки…

Иванова: Две копейки! Мы за точность информации (смеется).

Барковская: И звонили, чтобы продиктовать новость. Сейчас, естественно, корреспондент идет со своим смартфоном и просто за спикером порой набирает уже заметку, то есть это уровень профессионализма таков, что человек, уже слушая спикера, формирует новость в голове и ее записывает. Иногда нужно записать еще точную – не иногда, а всегда, конечно, – точную цитату на диктофон, потом ее быстро перепроверить и отправить тут же со своего смартфона редактору. Изменилось все, не изменились, конечно, принципы.

Иванова: Но самое главное, что изменилось, что мы живем в век очень больших скоростей. И в принципе мы говорили о ваших конкурентах – это РИА и ТАСС. Конечно, каждое информационное агентство и вообще каждое средство массовой информации заинтересовано в том, чтобы опубликовать новость первым, первым сообщать о чем-то важном, и вот когда здесь вместе со мной сидел, например, редактор нашего партнера, канала Piter.tv, который сейчас передает нашу трансляцию в интернет, Стас Бутенко, он сказал, что для них скорость иногда бывает важнее, чем редактура. То есть бывает такая история, когда сначала новость попадает на ленту, а потом она редактируется. У вас это может быть?

Фомичева: Скажи, Таня, что мы тогда даем? Молнию!

Барковская: У нас есть свой формат, когда новость очень важная. И когда нам важны минуты и секунды, мы выдаем молнию.

Иванова: Что такое молния, Людмила Дмитриевна? Я помню правительственные телеграммы-молнии из нашей общей советской истории. Что такое молния в Интерфаксе? (смеется)

Барковская: Это, скажем так, одно предложение со ссылкой на источник информации, которое сообщает о сути события. Извините, что опять о грустном: "Доцент Соколов арестован на два месяца". Все.

Иванова: Понятно. То есть самое важное, саму суть.

Фомичева: "Доцент Соколов сознался", а дальше уже расширенную… Потом, через какое-то время, уже расшифровка.

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Видео: Piter.TV