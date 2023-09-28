В Петродворцовом районе нетрезвого водителя Kia задерживали со стрельбой

Во время погони машина оказывалась на "встречке" и проезжала на запрещающие сигналы светофора.

В Петродворцовом районе Петербурга произошла погоня со стрельбой, рассказали в tg-канале "Дорожный инспектор".

Инспекторы ДПС Госавтоинспекции района вечером 7 ноября несли службу на пересечении улицы Фронтовой и Петербургского шоссе, остановили автомобиль Kia для проверки документов. Однако водитель проехал мимо. Во время погони машина оказывалась на "встречке" и пролетала на запрещающие сигналы светофора.

Несмотря на неадекватность водителя, после предупредительного выстрела автомобиль остановился около дома 77 по Красносельскому шоссе. Мужчина 1983 года рождения прибыл из Ижевска, управлял иномаркой в состоянии алкогольного опьянения.

Составлены административные материалы за управление транспортным средством в состоянии опьянения, неостановку, проезд на запрещающий сигнал и выезд на встречную полосу.

Ранее на Piter.TV: на Пражской улице задержали нетрезвого водителя-мигранта.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор