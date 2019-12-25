На Пражской улице задержали нетрезвого водителя-мигранта

В отношении мужчины составлен административный материал по ст. 12.8 КоАП РФ.

Инспекторы ДПС Госавтоинспекции Фрунзенского района Петербурга задержали нетрезвого водителя-мигранта. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор".

Для проверки документов около дома 19 по Пражской улице 6 ноября был остановлен автомобиль Mazda, за рулем которого оказался гражданин Узбекистана 1975 года рождения с признаками сильного алкогольного опьянения. В середине сентября приезжего уже лишали права управления на 18 месяцев за отказ от освидетельствования (ст. 12.26 КоАП РФ), однако это его ничему не научило.

В отношении мужчины составлен административный материал по ст. 12.8 КоАП РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 264.1 УК РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что на Гжатской улице нетрезвый мигрант въехал в стену гаража.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор