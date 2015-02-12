После ДТП в Ленобласти задержан нетрезвый водитель

Составлены административные материалы по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования), ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на "встречку").

Нетрезвого жителя Ленобласти задержали после ДТП на "встречке" ночью 22 сентября. Об этом сообщили в tg-канале "Дорожный инспектор".

Инспекторы ДПС Госавтоинспекции приехали на оформление аварии и обнаружили автомобиль VW на встречной полосе движения. Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, "издевался, как мог, и извергал мыслительную кашу". Также "испытывалось терпение и водителя машины, в которого влетел неадекват".

Мужчину 1979 года рождения поймали в деревне Верхние Осельки на улице Ленинградской. На месте освидетельствование показало 0,969 мг/л при допустимом значении 0,160 мг/л. С результатом он не согласился, от подписи отказался. Составлены административные материалы по ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от освидетельствования), ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на "встречку"). Автомобиль помещен на спецстоянку.

Ранее мы рассказывали о том, что нетрезвый мужчина стрелял в сторону полицейских на улице Академика Константинова.

Фото: Telegram / Дорожный инспектор