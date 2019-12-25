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В Калининском районе отключали отопление и горячую воду
Сегодня, 15:28
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В Калининском районе отключали отопление и горячую воду

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Слабый участок меняли с 30 октября.

В Калининском районе Петербурга завершились ремонтные работы на тепловых сетях. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб". 

Специалисты предприятия заменили изношенный участок трубопровода диаметром 600 миллиметров на проспекте Науки. Дефект был обнаружен во время тепловизионной съемки. 

Слабый участок меняли с 30 октября. Центральное отопление отключали в 141 жилом здании. В настоящее время работы завершены. 

Напомним, Петербург перешел на регулярное отопление с 14 октября. 

Фото: pxhere 

Теги: гуп тэк спб, калининский район, отопление
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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