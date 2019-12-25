В Калининском районе отключали отопление и горячую воду

Слабый участок меняли с 30 октября.

В Калининском районе Петербурга завершились ремонтные работы на тепловых сетях. Об этом рассказали в пресс-службе ГУП "ТЭК СПб".

Специалисты предприятия заменили изношенный участок трубопровода диаметром 600 миллиметров на проспекте Науки. Дефект был обнаружен во время тепловизионной съемки.

Слабый участок меняли с 30 октября. Центральное отопление отключали в 141 жилом здании. В настоящее время работы завершены.

Напомним, Петербург перешел на регулярное отопление с 14 октября.

Фото: pxhere