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Несовершеннолетняя девочка ночью в автобусе пробила кондуктору череп молотком
Сегодня, 11:35
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lesjasap
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Несовершеннолетняя девочка ночью в автобусе пробила кондуктору череп молотком

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Семнадцатилетняя петербурженка разбила голову молотком 66-летней женщине-кондуктору. Девушка использовала собственное орудие, которого пронесла с собой в автобус. Нападение произошло под конец вечерней смены. Причину такого агрессивного поведения пассажирки пострадавшая не называет. 
 
Врачи скорой помощи в ночь на 5 ноября забрали женщину из собственного дома. Медики диагностировали у пациентки множественные ушибы, черепно-мозговую травму головы и перелом лобной доли.  Однако, напавшая девушка также ночью была доставлена в Детскую городскую больницу имени Филатова. По непроверенной информации, дебоширка попала в больницу из-за алкогольного опьянения. 
 
Будут ли правоохранительные органы задействованы в дальнейшем разбирательстве не известно. 
Теги: автобус , вечерний маршрут , избиение , кондуктор , молоток , нападение
Категории: Новости СПб

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