Несовершеннолетняя девочка ночью в автобусе пробила кондуктору череп молотком

Семнадцатилетняя петербурженка разбила голову молотком 66-летней женщине-кондуктору. Девушка использовала собственное орудие, которого пронесла с собой в автобус. Нападение произошло под конец вечерней смены. Причину такого агрессивного поведения пассажирки пострадавшая не называет.

Врачи скорой помощи в ночь на 5 ноября забрали женщину из собственного дома. Медики диагностировали у пациентки множественные ушибы, черепно-мозговую травму головы и перелом лобной доли. Однако, напавшая девушка также ночью была доставлена в Детскую городскую больницу имени Филатова. По непроверенной информации, дебоширка попала в больницу из-за алкогольного опьянения.

Будут ли правоохранительные органы задействованы в дальнейшем разбирательстве не известно.