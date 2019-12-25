Также специалисты отметили, что утром 19 мая в Петербурге видели еще двух нерп.

"Фонд друзей балтийской нерпы" показал мечтающего нерпенка Мотика в своих официальных социальных сетях.

В свободное от побегов время Мотик любит посидеть и о чем-то своём, нерпячьем подумать. Несмотря на его наклонности, мы не собираемся лишать Мотика персонального помещения и пересаживать его в карантинный бокс. Думаем, что он этого уже не поймёт и очень расстроится. "Фонд друзей балтийской нерпы"

Также специалисты отметили, что утром 19 мая в Петербурге видели еще двух нерп. Одна была у набережного Лейтенанта Шмидта, вторая – на улице Кораблестроителей, 6. В каком состоянии были животные и какого подвида – неизвестно.

На прошлой неделе пятерых ластоногих перевели в большой бассейн для подготовки к "выпускному".

Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99