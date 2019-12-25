"Фонд друзей балтийской нерпы" показал мечтающего нерпенка Мотика в своих официальных социальных сетях.
В свободное от побегов время Мотик любит посидеть и о чем-то своём, нерпячьем подумать. Несмотря на его наклонности, мы не собираемся лишать Мотика персонального помещения и пересаживать его в карантинный бокс. Думаем, что он этого уже не поймёт и очень расстроится.
"Фонд друзей балтийской нерпы"
Также специалисты отметили, что утром 19 мая в Петербурге видели еще двух нерп. Одна была у набережного Лейтенанта Шмидта, вторая – на улице Кораблестроителей, 6. В каком состоянии были животные и какого подвида – неизвестно.
На прошлой неделе пятерых ластоногих перевели в большой бассейн для подготовки к "выпускному".
Фото: ВКонтакте / Спасение тюленей 699-23-99
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здрaвствуйте. Прошу о помощи.
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Зaрaнее большое человеческое спaсибо.