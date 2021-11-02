Как прошел первый нерабочий понедельник в Петербурге

Петербуржцы вышли на прогулку по Невскому и Дворцовой.

Корреспондент Piter.TV оценил уровень активности петербуржцев в центре города в первый нерабочий будний день 1 ноября. Кажется, что людей стало меньше, однако можно заметить точки притяжение горожан.

Так, например, внимание граждан привлекают уличные музыканты. Они собирают вокруг себя толпу людей. Из-за того, что количество зрителей невозможно контролировать, комитет по культуре отозвал выданные ранее разрешения на проведение уличных выступлений.

Кафе и рестораны работают на доставку или навынос. Так как некоторые петербуржцы работают, им приходится обедать на улице. Фотография была сделана накануне около площади Восстания.

Напомним, нерабочий период должен завершиться 7-го ноября, однако есть вероятность, что меры продлят. Пока власти Петербурга не видят улучшений в ситуации с коронавирусом.

В апреле прошлого года Piter.TV также снимал улицы в нерабочий период. Тогда людей было очень мало.

Видео: Piter.TV