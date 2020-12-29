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В Подмосковье погиб сын художественного руководителя "Непосед"
Сегодня, 14:16
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phil_k

В Подмосковье погиб сын художественного руководителя "Непосед"

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Мальчику было 14 лет.

В Подмосковье погиб 14-летний сын худрука детской студии "Непоседы" Елены Пинджоян. Об том сообщил "РИА Новости" пиар-директор коллектива Петро Шекшеев.

Тело мальчика было найдено возле дома. По предварительной информации, он выпал из окна комнаты на третьем этаже. Шекшеев опроверг информацию СМИ о том, что падению с крыши предшествовал конфликт.

Что там произошло, мы пока не знаем: возможно, делал селфи или какой-то другой трюк, и, к сожалению, произошел этот несчастный случай, он упал с крыши.

Петро Шекшеев для "РИА Новости"

Детская студия "Непоседы" была основана в 1991 году выпускницей режиссерского факультета МГУКИ Еленой Пинджоян. В разные годы из коллектива вышли такие российские артисты как Сергей Лазарев, Влад Топалов, Юлия Малиновская и многие другие.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге дети стали чаще выпадать из окон жилых домов.

Фото: pixabay.com

Теги: выпал из окна, елена пинджоян, непоседы, петро шекшеев
Категории: Новости России, Лента новостей, Происшествия,

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