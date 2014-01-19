В Петербурге с начала 2025 года выявили 408 новорожденных с риском наследственных заболеваний

По итогам 2024 года в Петербурге было обследовано 49 506 новорожденных.

За первые два месяца 2025 года в Медико-генетическом центре Санкт-Петербурга в рамках программы расширенного неонатального скрининга было обследовано более 16 тысяч проб крови новорожденных, из которых более 1,5 тысячи – от младенцев, родившихся в Петербурге. Об этом рассказали в Комитете по здравоохранению.

В результате в начале 2025 года у 408 детей выявлены признаки наследственных заболеваний, требующие дополнительной диагностики.

По итогам 2024 года в Петербурге было обследовано 49 506 новорожденных. У 70 малышей диагностированы редкие наследственные и жизнеугрожающие заболевания, среди которых:

– фенилкетонурия – 5 случаев,

– врожденный гипотиреоз – 32 случая,

– адреногенитальный синдром – 3 случая,

– галактоземия – 3 случая,

– муковисцидоз – 1 случай,

– наследственные болезни обмена веществ – 5 случаев,

– первичный иммунодефицит – 13 случаев,

– спинальная мышечная атрофия – 8 случаев.

Петербургский Медико-генетический центр уже третий год выполняет анализ проб крови новорожденных из всех регионов Северо-Западного федерального округа. В рамках программы расширенного неонатального скрининга проводится тестирование на 36 редких генетических заболеваний.

Эти 36 заболеваний включены в расширенный список именно потому, что существуют надежные и точные методы диагностики. Александр Коротеев, главный внештатный специалист по генетике Комитета по здравоохранению

По его словам, для всех выявленных пациентов в Петербурге обеспечено полное лекарственное сопровождение.

Видео: Telegram/ Комздрав СПб