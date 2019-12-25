Полиция Петербурга проверятся информацию о том, что неизвестный затолкал школьницу в машину

На данный момент ребёнок дома.

Полиция проверяет сообщение о попытке похищения школьницы. Об этом стало известно Piter.tv.

По информации от отца девочки, в 15:30 его дочь вышла из школы и пошла домой. На улице к ней подъехал автомобиль, водитель заставил насильно девочку сесть внутрь. В машине мужчина сказал, чтобы девочка не кричала, иначе он её убьет.

На перекрестке с Подвойского, мужчина вытащил ребенка из автомобиля, ударил по щеке. На это обратили внимание прохожие, и в этот момент школьница смогла убежать. На данный момент ребёнок дома. Проводится проверка.

Накануне петербургский школьник попал в реанимацию с отравлением психотропом.

Фото: Piter.tv