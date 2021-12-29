Неизвестный в Telegram отправлял интимные сообщения 13-летней петербурженке

Переписку обнаружила мама несовершеннолетней.

Неизвестный на протяжении нескольких месяцев переписывался с 13-летней петербурженкой на интимные темы. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама несовершеннолетней. Она сообщила, что в период с сентября 2021 года по январь 2022 года неизвестный преступник, используя мессенджер Telegram, отправлял сообщения интимного характера ее 13-летней дочери. Он присылал фотографии своего полового члена, также предлагал встретится, чтобы вступить в половой контакт.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге был задержан подозреваемый в изнасиловании и ограблении в 1992 году.

Фото: Piter.tv