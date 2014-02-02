В Ленобласти неизвестный требовал у 10-летней школьницы интимные фото

В полицию обратилась мама девочки.

В Волосовском районе Ленобласти неизвестный требовал у несовершеннолетней фотографии интимного характера. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама 10-летней девочки. Она попросила привлечь неизвестного, который представился в соцсети Анатолием Кирсановым, к ответственности. Так как он требовал от её дочери интимные фото.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на станции "Гостиный двор" задержали мужчину, пристававшего к школьнице.

Фото: Piter.tv