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В Ленобласти неизвестный требовал у 10-летней школьницы интимные фото
Сегодня, 8:15
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти неизвестный требовал у 10-летней школьницы интимные фото

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В полицию обратилась мама девочки.

В Волосовском районе Ленобласти неизвестный требовал у несовершеннолетней фотографии интимного характера. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама 10-летней девочки. Она попросила привлечь неизвестного, который представился в соцсети Анатолием Кирсановым, к ответственности. Так как он требовал от её дочери интимные фото.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на станции "Гостиный двор" задержали мужчину, пристававшего к школьнице.

Фото: Piter.tv

Теги: дети, насилие
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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