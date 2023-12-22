Неизвестный прислал 10-летней девочке из Выборга фото полового органа

Возбуждено уголовное дело по факту изготовления порнографических материалов.

В Выборге неизвестный прислал 10-летней девочке фотографию полового члена. Об этом стало известно Piter.tv.

В четверг, 25 января, в правоохранительные органы поступила информация о том, что 16 июля 2023 года неизвестный изготовил порнографический материал (сфотографировал половой член). После этого данное фото он отправил в социальной сети 10-летней девочке.

Следователем 25 января возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ (Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов).

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Фото: Piter.tv