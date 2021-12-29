Дефицит особенно ощущается в центральных районах.

Председатель Жилищного комитета Олег Зотов заявил на пресс-конференции в "ТАСС" о том, что Петербургу не хватает 10 тысяч дворников.

Если исходить из норматива — это около 10 тыс. человек, которых нам не хватает на сегодняшний день. Если исходить из технической потребности, которую мы сейчас испытываем, думаю, что речь будет идти о гораздо меньших цифрах, которые нам ещё предстоит определить. Олег Зотов.

По словам вице-губернатора Анатолия Повелия, Петербургу "катастрофически" не хватает рабочей силы для уборки города от снега. Это не только дворники, но и водители сложной спецтехники. Дефицит особенно ощущается в центре города, в которых много дворов-колодцев. Их убирать сложно.

Ранее Олег Зотов говорил о том, что для борьбы с последствиями снегопада городу нужны 19 тысяч дворников и кровельщиков, при этом сейчас задействованы только 7 тысяч.

Фото: пресс-служба Калининского района