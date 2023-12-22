С начала 2024 года в Петербурге введено более 798 тыс. кв. метров жилья

Запланировано строительство 2,65 млн квадратных метров

За первые два месяца 2024 года в России введено более 20,6 млн кв. метров, что выше показателя 2023 года за этот же период. Об этом свидетельствуют данные опубликованные Росстатом.

С начала года в Петербурге введено более 798 тыс. кв. метров жилья. На 2024 год запланировано строительство 2,65 млн квадратных метров. Это плановые показатели министерства, и мы их точно исполним. В прошлом году введено на 25% больше жилья, чем было установлено планом Минстроя", – прокомментировал в разговоре с порталом "Строительный Петербург" председатель комитета по строительству Правительства СПб, Игорь Креславский.

По данным Минстроя, с привлечением средств граждан на сегодняшний день в стройке находится 105,9 млн кв. м, что на 8% выше, чем в начале марта 2023 года. На начало марта действовало 14 905 разрешений на строительство, по которым планируется построить 155,7 млн. кв. м жилья.

Фото: Piter.tv