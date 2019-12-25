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С 14 ноября электрички № 6327 и № 6473 будут останавливаться на "Боровой"
Сегодня, 8:31
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nastya960

С 14 ноября электрички № 6327 и № 6473 будут останавливаться на "Боровой"

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Подробно с расписанием движения электричек можно ознакомиться на станциях и вокзалах.

В целях улучшения качества обслуживания пассажиров АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" (СЗППК) с 14 ноября 2020 года назначает остановку на остановочном пункте "Боровая" для пригородных поездов № 6327 сообщением Санкт-Петербург-Витебский – Поселок и № 6473 сообщением Санкт-Петербург-Витебский – Оредеж. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

Подробно с расписанием движения электричек можно ознакомиться на станциях и вокзалах, а также на сайте СЗППК.

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Фото: Piter.tv

Теги: боровая, сзппк, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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