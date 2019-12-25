В Генконсульстве Финляндии в Петербурге рассказали, насколько выросло число заявлений на шенген

В консульстве подтвердили, что количество подаваемых визовых заявлений растет.

В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге рассказали "Невским Новостям", как повлияла на петербуржцев новость о том, что с 15 июля они смогут посетить страну ЕС без ограничений.

В консульстве подтвердили, что количество подаваемых визовых заявлений растет. За первую неделю июля было подано более 2100 заявлений на визу, за первую неделю июня – около 1900.

Также в консульстве добавили, что количество подаваемых заявлений во всех представительствах Финляндии в РФ показывает стабильный рост, начиная с осени 2021 года.

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