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В Генконсульстве Финляндии в Петербурге рассказали, насколько выросло число заявлений на шенген
Сегодня, 10:02
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Генконсульстве Финляндии в Петербурге рассказали, насколько выросло число заявлений на шенген

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В консульстве подтвердили, что количество подаваемых визовых заявлений растет.

В Генеральном консульстве Финляндии в Санкт-Петербурге рассказали "Невским Новостям", как повлияла на петербуржцев новость о том, что с 15 июля они смогут посетить страну ЕС без ограничений.

В консульстве подтвердили, что количество подаваемых визовых заявлений растет. За первую неделю июля было подано более 2100 заявлений на визу, за первую неделю июня – около 1900.

Также в консульстве добавили, что количество подаваемых заявлений во всех представительствах Финляндии в РФ показывает стабильный рост, начиная с осени 2021 года.

Фото: Pixabay

Теги: финляндия, шенген
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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