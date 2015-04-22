В Ленобласти сожитель тёти развращал её 7-летнюю племянницу

Он просил ребёнка никому не рассказывать об этом.

Жительница Гатчинского района сообщила, что в отношении её несовершеннолетней дочери были совершены насильственные действия сексуального характера. Об этом стало известно Piter.tv.

Она пояснила, что её 7-летняя дочь Н. находилась в гостях у бабушки. Вместе с бабушкой в квартире проживает тётя девочки с сожителем. Несовершеннолетняя рассказала, что 3 декабря сожитель тёти, который находился с ней на кухне, начал целовать её между ног в районе половых органов, при этом в квартире никого не было. Также девочка рассказала, что примерно в сентябре она также была в квартире у бабушки и смотрела мультики, лежа на диване. В это время к ней подошёл сожитель тёти и также начал целовать её между ног. После чего попросил её никому об этом не говорить.

Подозреваемый 12 декабря был задержан. Возбуждено уголовное дело. Мужчина был ранее судим за кражу, порчу чужого имущества и причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее в Выборге отчим обвинил друга в изнасиловании падчерицы.

Фото: Piter.tv