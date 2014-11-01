В Выборге отчим заявил в полицию на друга, обвинив его в педофилии

По словам мужчины, приятель изнасиловал его 14-летнюю падчерицу.

В Выборгском районе Ленобласти мужчина рассказал стражам порядка, что его товарищ надругался над школьницей. По информации Piter.tv, инцидент произошел в августе этого года.

Отчим 14-летней девушки написал заявление на бывшего 53-летнего друга. Сотрудники полиции по "горячим следам" задержали подозреваемого. Сейчас мужчина находится в ИВС. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что житель Приморского района выбросил с 9 этажа собаку на глазах у ребенка.

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