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В Выборге отчим заявил в полицию на друга, обвинив его в педофилии
Сегодня, 19:15
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В Выборге отчим заявил в полицию на друга, обвинив его в педофилии

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По словам мужчины, приятель изнасиловал его 14-летнюю падчерицу.

В Выборгском районе Ленобласти мужчина рассказал стражам порядка, что его товарищ надругался над школьницей. По информации Piter.tv, инцидент произошел в августе этого года.

Отчим 14-летней девушки написал заявление на бывшего 53-летнего друга. Сотрудники полиции по "горячим следам" задержали подозреваемого. Сейчас мужчина находится в ИВС. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что житель Приморского района выбросил с 9 этажа собаку на глазах у ребенка.

Фото: Pexels

Теги: выборг, изнасилование ребенка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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