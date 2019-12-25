Петербурженка подверглась сексуальному насилию на остановке на улице Комсомола

Подозреваемого удалось найти и задержать.

В Петербурге задержали подозреваемого, который 12 мая на остановке общественного транспорта совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 21-летней девушки. Об этом стало известно Piter.tv.

Было установлено, что 12 мая, около 14:20, на остановке общественного транспорта у дома 16 по улице Комсомола неизвестный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 21-летней петербурженки, работающей укладчицей товаров. Следствие 31 мая возбудило уголовное дело по данному факту.

Утром 31 мая у дома 30 корпус 2 по Индустриальному проспекту был задержан подозреваемый, 45-летний неработающий местный житель. Он в 2007 году был арестован по подозрению в грабеже, в 2008 году суд освободил его от наказания и отправил в психиатрическую больницу.

Ранее петербурженка обвинила юношу в изнасиловании её 10-летней дочери в 2020 году.

Фото: Piter.tv