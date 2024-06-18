Полицейские провели масштабный рейд на байк-фестивале в Луге

Было выявлено 209 административных правонарушений среди мотоциклистов.

Перед выходными полиция получила информацию о готовящемся в Лужском районе Ленобласти масштабном мероприятии среди любителей мотоезды. В связи с этим, инспекторы ГАИ совместно с полицейскими провели масштабное профилактическое мероприятие по проверке мотоциклистов, собравшихся на берегу озера Омчино в городе Луга на байк-рок фестиваль.

Как рассказали в пресс-службе МВД, в результате полицейской масштабной проверки было выявлено 209 административных правонарушений среди мотоциклистов. Так, например, право управления транспортным средством отсутствовало у 15 байкеров. Также был выявлен один мотоциклист, лишенный водительского удостоверения.

Также некоторые из участников "съезда" сели за руль в состоянии алкогольного опьянения. Инспекторы выявили 16 таких нарушителей. Они были привлечены к административной ответственности.

Среди участников байк-рок фестиваля нашлись также и юные мотолюбители. Допустимый возраст управления мопедом – с 16 лет, получить водительское удостоверение на мотоцикл можно с 18 лет. В отдел полиции сотрудники ДПС доставили 7 подростков в возрасте до 16 лет.

Помимо этого по подозрению в перебивке узлов на мотоцикле был задержан и доставлен в отдел полиции один из участников фестиваля. В случае подтверждения подозрений владельцу байка грозит уголовная ответственность.

После нападения на мужчину полиция провела миграционный рейд в Петербурге.

Видео: МВД