На проспекте Славы задержали 19-летнего курьера с 2 кг синтетики

В рюкзаке молодого человека нашли 124 свертка.

Полиция Фрунзенского района задержала юного наркокурьера с двумя килограммами запрещенных веществ. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ночью 26 февраля у дома 29 по проспекту Славы при патрулировании территории полицейские обратили внимание на подозрительного молодого человека с увесистым рюкзаком. Увидев полицейских, молодой человек начал нервничать. В ходе досмотра полицейские обнаружили в рюкзаке 124 обмотанных изолентой свертка, общей массой около 2400 грамм.

Согласно экспертизе, в свертках находилось наркотическое средство синтетического происхождения. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 5 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотиков).

Также петербургская полиция задержала жителя Коми, перевозившего около 800 граммов мефедрона в каршеринге.

Фото: МВД по СПб и ЛО