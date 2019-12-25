В Ивангороде мужчину направили на принудительное лечение за убийство матери

Он нанес своей матери несколько ударов ножом в область жизненно важных органов, от которых она скончалась.

В Кингисеппском районе мужчину направили на принудительное лечение за убийство. Подробности рассказали в пресс-службе СК России по Ленинградской области.

Следствием и судом установлено, что в мае 2024 года 41-летний мужчина в квартире по улице Текстильщиков в Ивангороде нанес своей матери несколько ударов ножом в область жизненно важных органов, от которых она скончалась.

Он был неспособен в силу наличия у него хронического психического расстройства осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. СК России по Ленинградской области

Постановлением суда мужчину направили на принудительное лечение в стационар с интенсивным наблюдением.

Петербуржца приговорили к 8 годам лишения свободы за убийство знакомого ножницами.

Фото: Piter.tv