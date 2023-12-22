На проспекте Мориса Тореза мужчина брызнул в лицо мальчику перцовку

В полицию обратилась мать подростка. Она рассказала, что злоумышленник напал на ребенка на пустом месте.

На проспекте Мориса Тореза 15 февраля неадекватный мужчина брызнул в лицо мальчику перцовку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в 17:13 у дома № 33. Выходя из парадной, злоумышленник напал на 15-летнего петербуржца. После этого мужчина сел в автомобиль "Киа" и уехал.

Мать пострадавшего обратилась к стражам порядка. Она написала заявление в полицию.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицией приняты меры к установлению и задержанию подозреваемого.

Ранее мы писали, что на Энтузиастов мужчина нес женщину на плече, после чего бросил и ушел.

Фото: Piter.tv