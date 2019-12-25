Нападение собаки на девятилетнюю девочку в Пушкине обернулось уголовным делом

Школьнице понадобилась медицинская помощь.

По факту нападения собаки на ребенка в Пушкине возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в ГСУ СК РФ по Петербургу.

Инцидент произошел 15 июня возле дома на Железнодорожной улице, пострадала девятилетняя девочка. Школьнице понадобилась медицинская помощь.

Следственный отдел по Пушкинскому району возбудил дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство). Проводятся действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.

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Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу