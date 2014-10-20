Петербуржца обвинили в нападении с ножом на гостя в Выборгском районе

У пострадавшего зафиксировали колото-резаное ранение шеи с повреждением сонной артерии.

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 52-летнего горожанина. Мужчине вменяют п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия), рассказали в надзорном ведомстве 25 ноября.

Следствие утверждает, что обвиняемый в ночь с 30 на 31 августа, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире в доме 21к1 по улице Руднева, в ходе конфликта незаметно подошел к гостю сзади и ударил его кухонным ножом в шею.

У пострадавшего зафиксировали колото-резаное ранение шеи с повреждением сонной артерии. Эти телесные повреждения расцениваются как повлекшие тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело направили в Выборгский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV