В петербургской школе второгодник напал на двух учеников

По словам матери пострадавшего, на хулигана жалуются и другие школьники.

Около школы в Пушкинском районе Петербурга второгодник напал на двух учащихся. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке" 28 декабря.

Отмечается, что 13-летний подросток угрожал второклассникам вилкой, а также загадывал тюремные загадки. Мама одного из восьмилетних мальчиков уже обратилась в полицию и прокуратуру.

Кроме того, четвероклассник, который несколько раз оставался на второй год, забрасывал школьникам за шиворот снег, а когда дети пытались убегать, он догонял и продолжал издевательства.

По словам матери пострадавшего, на хулигана жалуются и другие ученики учреждения. Правоохранители начали проверку.

Ранее на Piter.TV: в хостеле на Рижском проспекте мигрант устроил поножовщину.

Фото: Piter.TV