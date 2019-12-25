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В петербургской школе второгодник напал на двух учеников
Сегодня, 15:37
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В петербургской школе второгодник напал на двух учеников

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По словам матери пострадавшего, на хулигана жалуются и другие школьники.

Около школы в Пушкинском районе Петербурга второгодник напал на двух учащихся. Об этом пишет tg-канал "Mash на Мойке" 28 декабря. 

Отмечается, что 13-летний подросток угрожал второклассникам вилкой, а также загадывал тюремные загадки. Мама одного из восьмилетних мальчиков уже обратилась в полицию и прокуратуру. 

Кроме того, четвероклассник, который несколько раз оставался на второй год, забрасывал школьникам за шиворот снег, а когда дети пытались убегать, он догонял и продолжал издевательства. 

По словам матери пострадавшего, на хулигана жалуются и другие ученики учреждения. Правоохранители начали проверку.

Ранее на Piter.TV: в хостеле на Рижском проспекте мигрант устроил поножовщину. 

Фото: Piter.TV

Теги: нападение, пушкин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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