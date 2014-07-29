Задержаны подозреваемые в нападении на водителя трамвая на Солидарности

Водитель (24 года) получил удар бутылкой по голове.

Сотрудники полиции Невского района задержали двоих мужчин, подозреваемых в нападении на водителя трамвая на проспекте Солидарности.

Напомним, вечером 14 декабря в полицию поступило сообщение о том, что у дома 19 по проспекту Солидарности, в трамвае произошел конфликт водителя с пассажирами. Водитель (24 года) получил удар бутылкой по голове, после чего злоумышленники скрылись.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Вечером 16 декабря у дома 38 по улице Дыбенко по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое мужчин, 1989 и 1988 года рождения.

Фото: Piter.tv (архив)