В Петербурге пассажиры стали фигурантами уголовного дела после нападения на водителя автобуса

Несколько агрессивных людей избили сотрудника транспортной компании, после чего скрылись с места случившегося.

Сегодня, 14 февраля, завели уголовное дело на пассажиров, которые напали на водителя автобуса. Инцидент произошел 11 февраля на улице Стойкости. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что в 23:40 в салоне автобуса № 145б во время движения пассажиры начали ругаться с водителем. Несколько агрессивных людей избили сотрудника транспортной компании, после чего скрылись с места случившегося.

Водителю понадобилась помощь медиков. На место драки прибыла карета скорой помощи. Правоохранители завели уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство).

Приняты меры к розыску и задержанию подозреваемых. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv