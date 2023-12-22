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В Петербурге пассажиры стали фигурантами уголовного дела после нападения на водителя автобуса
Сегодня, 10:47
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В Петербурге пассажиры стали фигурантами уголовного дела после нападения на водителя автобуса

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Несколько агрессивных людей избили сотрудника транспортной компании, после чего скрылись с места случившегося. 

Сегодня, 14 февраля, завели уголовное дело на пассажиров, которые напали на водителя автобуса. Инцидент произошел 11 февраля на улице Стойкости. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Известно, что в 23:40 в салоне автобуса № 145б во время движения пассажиры начали ругаться с водителем. Несколько агрессивных людей избили сотрудника транспортной компании, после чего скрылись с места случившегося. 

Водителю понадобилась помощь медиков. На место драки прибыла карета скорой помощи. Правоохранители завели уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). 

Приняты меры к розыску и задержанию подозреваемых. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что на Нефтяной дороге рабочий получил производственную травму и попал в реанимацию.

Фото: Piter.tv   

Теги: автобус, нападение на водителя, пассажиры избили водителя, полиция, уголовное дело
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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