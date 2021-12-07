  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге подросток подозревается в избиении трубой прохожего
Сегодня, 10:58
149
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге подросток подозревается в избиении трубой прохожего

0 0

Молодой человек напал на горожанина ранним утром на Дачном проспекте. Юноша был с друзьями.

Правоохранители задержали подозреваемого в нападении на прохожего. Инцидент произошел 15 июня в четыре часа утра на Дачном проспекте. Злоумышленники были вооружены. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Хулиганы избили прохожего металлической трубой и выстрелили ему в лицо из газового пистолета. Пострадавший написал заявление в полицию. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

Стражи порядка нашли одного из подозреваемых 25 июня у дома 189 по проспекту Народного Ополчения. Им оказался 16-летний юноша.

Подростка  задержали в порядке статьи 91 УПК РФ.  Ведется розыск соучастников нападения. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что иностранец подозревается в совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетней в вагоне петербургского метро.

Фото: Piter.tv

Теги: дачный проспект, задержание, нападение на прохожего, подросток избил трубой, полиция
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии