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В автобусе в Петербурге рецидивист напал на подростка, заступившегося за одноклассниц
Сегодня, 15:57
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В автобусе в Петербурге рецидивист напал на подростка, заступившегося за одноклассниц

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После нескольких ударов злоумышленник начал преследовать ребят.

В Петербурге неадекват напал на 16-летнего подростка, который попытался защитить одноклассниц. Все началось в автобусе, пишет 11 февраля tg-канал "Mash на Мойке".

Мужчина ударил юношу, а после вытолкал ребят на остановку и побежал за ними по проспекту Энгельса. Его поймали прохожие с помощью перцовки. 

Мать пострадавшего пояснила, что учащиеся 10 класса ехали домой со школы, в транспортное средство зашел мужчина. Он донимал девочек, подросток решил заступиться. Побои продолжились на улице.

Школьники побежали к Колледжу туризма Петербурга, однако дверь была заперта. Нападавший догнал их и снова набросился на юношу. В этот момент вмешался мужчина, проходивший рядом. 

Преследователем оказался 28-летний местный житель, ранее осужденный за убийство своей девушки из-за ревности. Он нанес жертве множественные удары ножом.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о побоях. 

Ранее мы рассказывали о том, что на Пулковском шоссе на таксиста напала пассажирка

Фото: Piter.TV 

Теги: нападение в автобусе, проспект энгельса
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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