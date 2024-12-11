В автобусе в Петербурге рецидивист напал на подростка, заступившегося за одноклассниц

После нескольких ударов злоумышленник начал преследовать ребят.

В Петербурге неадекват напал на 16-летнего подростка, который попытался защитить одноклассниц. Все началось в автобусе, пишет 11 февраля tg-канал "Mash на Мойке".

Мужчина ударил юношу, а после вытолкал ребят на остановку и побежал за ними по проспекту Энгельса. Его поймали прохожие с помощью перцовки.

Мать пострадавшего пояснила, что учащиеся 10 класса ехали домой со школы, в транспортное средство зашел мужчина. Он донимал девочек, подросток решил заступиться. Побои продолжились на улице.

Школьники побежали к Колледжу туризма Петербурга, однако дверь была заперта. Нападавший догнал их и снова набросился на юношу. В этот момент вмешался мужчина, проходивший рядом.

Преследователем оказался 28-летний местный житель, ранее осужденный за убийство своей девушки из-за ревности. Он нанес жертве множественные удары ножом.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о побоях.

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Фото: Piter.TV