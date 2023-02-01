Петербуржец подозревается в нападении на двух подростков

Полицейские установили данные предполагаемого обидчика подростков. Это 21-летний неработающий житель дома 13 по улице Крыленко. Приняты меры к его задержанию.

Полиция Невского района проводит проверку по факту нападения на двух подростков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Поздним вечером 3 июня в полицию обратились родители двух друзей-подростков – 39-летняя учительница начальных классов и 37-летний водитель-экспедитор. Они сообщили, что в ночь на 28 мая в ТЦ в доме 27 на проспекте Большевиков их детей (16 и 17 лет) избил знакомый. Подозреваемый после этого скрылся, забрав с собой мобильный телефон одного из подростков и 2,5 тысячи рублей.

В день происшествия в полицию поступала телефонограмма из детской больницы о госпитализации 16-летнего избитого подростка: помимо ушибов и ссадин, у него было выявлено отравление этанолом. Медики оценили его состояние как средней степени тяжести и оставили под наблюдением.

Полицейские установили данные предполагаемого обидчика подростков. Это 21-летний неработающий житель дома 13 по улице Крыленко. Приняты меры к его задержанию. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее полицейские задержали подозреваемых в нападении на пенсионера на Железноводской улице.

Фото: Piter.tv