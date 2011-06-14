Молодого человека ударили ножом во время пьянки на Демьяна Бедного

Из шести человек под стражей оставили одного.

Полицейские задержали 6 граждан после ссоры в квартире на Демьяна Бедного. Во время совместного распития спиртного один человек получил ножевое ранение, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел ночью 10 мая. Полицейские узнали о том, что в доме №14 человека ранили ножом во время ссоры. Компания снимает трехкомнатную квартиру. На месте происшествия задержали 6 человек в возрасте от 23 до 38 лет. В больницу увезли 24-летнего гражданина. Он находится в тяжелом состоянии с множественными колото-резаными ранениями. Подозреваемым стал его 26-летний знакомый.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Пять человек опросили в качестве свидетелей и отпустили.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что петербуржец скончался в больнице после драки мигрантов на Софийской улице.

Фото: Piter.tv