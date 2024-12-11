В Петербурге хотят улучшить налоговые условия для самозанятых

Планируется, что это обеспечит развитие предпринимательства.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга депутаты обсудили предложение приравнять самозанятых к микропредприятиям. По мнению инициаторов, это позволит обеспечить динамичное развитие малого и среднего предпринимательства в стране.

Принятие законопроекта предоставит самозанятым возможность участвовать в государственных закупках. Депутат Денис Четырбок считает, что новые нормы станут стимулом для создания рабочих мест и увеличения налоговых поступлений в бюджет.

Инициатива была подготовлена депутатами от партий "Единая Россия" и "Новые люди". Планируется, что поправки будут приняты во втором чтении до конца февраля.

Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург открыл Год защитника Отечества концертом "Я говорю спасибо Ленинграду".

Фото: Piter.TV