В Петербурге хотят улучшить налоговые условия для самозанятых

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга депутаты обсудили предложение приравнять самозанятых к микропредприятиям. По мнению инициаторов, это позволит обеспечить динамичное развитие малого и среднего предпринимательства в стране.
Принятие законопроекта предоставит самозанятым возможность участвовать в государственных закупках. Депутат Денис Четырбок считает, что новые нормы станут стимулом для создания рабочих мест и увеличения налоговых поступлений в бюджет.
Инициатива была подготовлена депутатами от партий "Единая Россия" и "Новые люди". Планируется, что поправки будут приняты во втором чтении до конца февраля.
Ранее Piter.TV сообщал, что Петербург открыл Год защитника Отечества концертом "Я говорю спасибо Ленинграду".
Фото: Piter.TV
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