В Петербурге наградили лучших сварщиков Северной столицы

Помимо призов и наград победителей удостоили чести представлять Санкт-Петербург на федеральном этапе конкурса.

Во Дворце труда наградили лучших сварщиков Северной столицы – победителей конкурса "Строймастер-2024". Соревнования проходили на базе Невского колледжа имени А.Г.Неболсина при поддержке Комитета по строительству Санкт-Петербурга. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Ребята определили будущее направление сварщиков в городе. Что это значит? Первое: вы все повысили свой профессиональный уровень. Второе: молодежь, которая смотрела на то, как вы работали, также училась, а значит это вклад в будущее. Поэтому спасибо всем огромное, желаю дальнейших успехов и реализации ваших планов. Артур Сливний, заместитель председателя Комитета по строительству Санкт-Петербурга

Первое место среди опытных профи досталось Виталию Гордиенко – электрогазосварщику ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". По словам победителя, его главная рабочая цель – и дальше повышать собственные навыки работы.

Лучшим среди учащихся стал студент третьего курса "Петровского колледжа" Денис Вавилов.

Помимо призов и наград победителей удостоили чести представлять Санкт-Петербург на федеральном этапе конкурса.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"