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В Смольном наградили работников строительной отрасли

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Торжественная церемония награждения была приурочена к Всероссийскому профессиональному празднику – Дню строителя.

В Актовом зале Смольного состоялась торжественная церемония награждения работников строительного комплекса Петербурга. Знаки отличия и благодарственные письма с поздравлениями получили 69 человек, рассказали на портале "Строительный Петербург".

Среди награжденных присутствовали как руководители, так и инженерно-технические специалисты, линейные работники предприятий и организаций.

Помимо наград, строителям, имеющим выдающиеся трудовые достижения, присвоены звания "Заслуженного строителя Санкт-Петербурга". Количество присваиваемых почетных званий не превышает десяти за один год.

Я удостоен награды Почетного строителя Петербурга II степени. Это вторая уже моя награда, предыдущая была шесть лет назад. Я так понимаю, что моя работа и моего подразделения, наверно, и есть оценка этого труда.

Эдуард Бережной, начальник отдела сопровождения долевого строительства Санкт Петербургского ГБУ "Управление строительными проектами"

Торжественная церемония награждения была приурочена к Всероссийскому профессиональному празднику – Дню строителя.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"

Теги: день строителя, награждение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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