Почти 40 лучших петербургских строителей получат награды

Награда присуждается в связи с предстоящим Днем строителя.

В Петербурге в преддверии Дня строителя почетным знаком "Строителю Санкт-Петербурга" наградят лучших специалистов этой области. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Награда присуждается в связи с предстоящим Днем строителя. Он отмечается во второе воскресенье августа, в этом году праздник выпадает на 13 августа. Почетный знак "Строителю Санкт-Петербурга" был учрежден городским правительством по инициативе Союза строительных объединений и организаций в 2006 году. Им награждают за плодотворную работу и личные заслуги.

В этого году почетный знак I степени получат 3 человека, II степени – 12 человек, III степени – 24 человека.

Фото: Комитет по строительству (архив)