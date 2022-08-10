В Смольном наградили строителей

Глава города Александр Беглов напомнил, что профессия строителя — одна из важнейших в Петербурге.

В честь Дня строителя в Смольном прошла церемония награждения представителей строительной отрасли. Награды различного уровня — от благодарностей губернатора до знаков "Почетный строитель России" — получили специалисты, которые внесли заметный вклад в развитие города. Среди отмеченных – зампред комитета по строительству Артур Сливний, получивший благодарность от Президента России. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Глава города Александр Беглов напомнил, что профессия строителя — одна из важнейших в Петербурге. В последние годы удалось решить проблему обманутых дольщиков и закрыть дефицит социальных объектов. Сейчас город строит в плановом режиме, включая крупные транспортные проекты и новые станции метро.

В 2024 году в Петербурге появилось 117 новых объектов социальной инфраструктуры, в том числе 37 современных школ. На 2025 год запланирован ввод 2,5 миллиона квадратных метров жилья. При этом застройщики обязаны сразу включать в проекты детские сады, поликлиники и другие необходимые объекты — это требование действует в городе уже четвертый год.

Беглов подчеркнул, что поддержка строительного сектора остаётся приоритетом. В городе введены налоговые и имущественные льготы, обновляется законодательная база, налажен диалог с инвесторами.

Фото: Смольный