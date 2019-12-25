Начинается священный у мусульман месяц поста Рамадан

Первым днем поста будет считаться 13 апреля, последним – 12 мая. Первый коллективный намаз у петербургских мусульман состоится в стенах Соборной мечети вечером 12 апреля.

С заходом солнца 12 апреля в 2021 году начнется священный у мусульман месяц Рамадан или Рамазан. Первым днем поста будет считаться 13 апреля, последним – 12 мая, и уже 13 мая наступит праздник Ураза-Байрам, день разговения.

В девятый месяц исламского календаря мусульмане соблюдают строгий пост – не едят и не пьют в дневное время, от заката до рассвета, а также воздерживаются от развлечений и интимных отношений. От обязательности поста традиционно освобождаются беременные и кормящие женщины, маленькие дети, больные и душевнобольные люди, пожилые люди, а также путешественники.

Piter.TV уточнил у председателя Координационного совета мусульман Санкт-Петербурга Шамиля Мугаттарова, как работают мечети в течение священного месяца поста и когда проходят коллективные молитвы.

Мечети, по словам Мугаттарова, будут открыты как обычно. Коронавирусные ограничения в них по-прежнему действуют, однако они никак не помешают проведению коллективных молитв – в залах соблюдается дистанция в полтора метра между молящимися, кроме того, допуск в мечети разрешен только в средствах индивидуальной защиты. Коллективные джума-намазы будут проводиться в мечетях каждую пятницу.

Пост – это не только ограничение себя в пище, это еще и добрые дела и воздержание от плохих поступков. В эти дни мусульманин должен сохранять спокойствие и никого не обижать, читать молитвы, должен быть благопристойным и порядочным по отношению ко всем людям. Также во время поста нужно понять нуждающихся, тех, кто голодает. Поэтому в пост нужно совершать больше благих дел и кормить нуждающихся – сирот, одиноких матерей с детьми, неполные семьи. Мусульмане должны помогать. Шамиль Мугаттаров

Первый намаз, таравих, мусульмане совершат после ночной молитвы в 22.15 12 апреля в стенах петербургской Соборной мечети.

Ранее мы рассказывали, что крыша соборной мечети на Кронверкском проспекте будет в 2021 году отреставрирована.

Фото: Piter.TV; ВКонтакте / Духовное управление мусульман СПб и СЗ России