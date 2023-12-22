В Петербурге начали работу участки для голосования

В Петербурге активным избирательным правом обладают 3,8 млн человек.

В Петербурге уже открылись избирательные участки. В течение трёх дней (15, 16 и 17 марта) они будут работать с 8 до 20 часов.

В Северной столице работают 1947 постоянных избирательных участков, 47 временных в медицинских и социальных учреждениях. Видеонаблюдение будет вестись на 1831 избирательном участке. Камер нет в участках, где голосуют военные и в медучреждениях закрытого типа.

В Петербурге активным избирательным правом обладают 3,8 млн человек.

Фото: unsplash