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В Петербурге начали работу участки для голосования
Сегодня, 8:36
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В Петербурге начали работу участки для голосования

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В Петербурге активным избирательным правом обладают 3,8 млн человек. 

В Петербурге уже открылись избирательные участки. В течение трёх дней (15, 16 и 17 марта) они будут работать с 8 до 20 часов.

В Северной столице работают 1947 постоянных избирательных участков, 47 временных в медицинских и социальных учреждениях. Видеонаблюдение будет вестись на 1831 избирательном участке. Камер нет в участках, где голосуют военные и в медучреждениях закрытого типа.

В Петербурге активным избирательным правом обладают 3,8 млн человек. 

Фото: unsplash

Теги: голосование, избирательные участки
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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