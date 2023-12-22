Житель Петергофа предстанет перед судом за сбитого на велосипеде ребёнка

Ребёнок упал и ударился головой об асфальт.

Петербуржец, сбивший на велосипеде ребёнка, предстанет перед судом. Об этом сообщила прокуратура Петродворцового района.

Прокуратура утвердила обвинительный акт в отношении 27-летнего жителя Петергофа. Он обвиняется по ч. 1 ст. 268 УК РФ (нарушение участником движения ПДД и эксплуатации транспортных средств, если это деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). По версии следствия, 9 июня 2023 года обвиняемый, управляя велосипедом с большой скоростью, двигался по тротуару у Привокзальной площади в Петергофе, где на остановки общественного транспорта сбил 9-летнего ребёнка. Ребёнок упал и ударился головой об асфальт.

После утверждения обвинительного акта уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

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